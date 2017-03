Raad tevreden met cijfers veiligheid

ALMERE – De gemeenteraad was donderdagavond in zijn algemeenheid tevreden met de cijfers die burgemeester Franc Weerwind donderdagavond overlegde tijdens de bespreking van de voortgangsrapportage van het actieprogramma veiligheid over het laatste kwartaal van 2016. Het door Annemarie Jorritsma, de voorganger van Weerwind, begonnen programma liet namelijk opnieuw een daling van de meeste cijfers zien en een verbetering van het veiligheidsgevoel.

Het zal Jorritsma deugd doen dat haar beleid na meerdere jaren nog steeds verbetering laat zien. Zorgen zijn er inmiddels wel weer, nadat het een paar jaar goed leek te gaan, over het uitgaangsgeweld rond de Grote Markt. Dat komt volgens Weerwind echter ook doordat die cijfers deels vervuild zijn. ,,Hebben alle incidenten die daar in de buurt plaatsvinden met uitgaan te maken? Ik denk het niet en dus vind ik die cijfers niet helemaal eerlijk en moeten we daar anders gaan tellen. Nu is er dus een stijging”, aldus de burgemeester die verantwoordelijk is voor de orde en veiligheid in de stad.

Extra aandacht was er ook voor de hennepteelt. Dat blijkt toch ook nog steeds veel te gebeuren in Almere en er lijkt, zo blijkt uit de monitor, een verschuiving plaats te vinden naar de ’minder zichtbare, ondermijnende vormen van criminaliteit, zoals fraude en witwassen.

Positief waren de cijfers over de overlast rond het Festivalplein in Stad. Daar wordt nog steeds drugs gedeald, maar de groep is, volgens de monitor, kleiner geworden en er zijn vorig jaar zeker twintig mensen die naar een zorgtraject zijn geleid.

,,Onze stad is veiliger geworden. Het aantal geregistreerde misdrijven is gedaald met zeven procent en we krijgen een zeven van de inwoners. Daarnaast is ook het aantal woninginbraken gedaald en is het aantal a-incidenten in het openbaar vervoer afgenomen. Wel hebben we meer te maken met overlast van verwarde personen, maar dat is een landelijk probleem en daarvoor wordt naar een oplossing gezocht. Dat moeten we in de gaten blijven houden”, zo gaf Weerwind aan.

Betrouwbaarheid

Probleem bij de cijfers blijft altijd de bereidheid om te melden. Uit onderzoek zou namelijk blijken dat er in veel gevallen geen melding of aangifte wordt gedaan. ,,De aangiftebereidheid is daarbij negentien procent. Dat vinden we erg laag en we zouden wel eens willen weten hoe dat in Almere zit. Tot die tijd hebben wij vragen bij de betrouwbaarheid van de cijfers”, zo stelde Ramona Aukus, gemeenteraadslid van de PVV en al jaren werkzaam bij de politie.