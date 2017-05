Raad gaat voor derde onteigeningsbesluit Camping Waterhout

ALMERE – De gemeenteraad gaat volgende week voor de derde keer instemmen met het voorstel om de Kroon te vragen om het zuidelijk deel van Camping Waterhout te mogen onteigenen. Die conclusie kan na de bespreking van donderdagavond tijdens de politieke markt over het onteigeningsvoorstel wel worden getrokken.

De eerste twee voorstellen werden ook door de raad goedgekeurd, maar daarin zaten fouten en dus werd het eerste voorstel teruggestuurd vanuit Rijkswaterstaat. Zij toetsen het voorstel en sturen het dan door naar het ministerie van Infrastructuur en Milieu en die sturen het, als ze geen fouten hebben geconstateerd, door naar De Kroon, feitelijk gezien de regering. Het tweede voorstel werd niet ingediend omdat er geen voortoets was gedaan door Rijkswaterstaat, iets dat gangbaar is om eventuele fouten te voorkomen. Verantwoordelijk wethouder Tjeerd Herrema zei na die twee fouten het vertrouwen in een deel van zijn ambtenaren op en zette een compleet nieuw team op het dossier met onder andere een gespecialiseerde advocaat.

Bij de gemeenteraad leefde door die eerdere fouten overduidelijk de hoop dat het nu, de derde keer, wel goed gaat komen. ,,Dit is een treurig dossier”, zei GroenLinksraadslid Jessica Kips. ,,Spijtig dat we dit besluit nu weer moeten nemen en wij hopen dan ook dat er snel gehandeld kan gaan worden, want volgens ons zou dit, samen met het andere deel van de camping dat onteigend moet gaan worden, zo maar tot en met oktober 2019 kunnen gaan duren. Dien het voorstel dus zo spoedig mogelijk in en waarom niet meteen voor de hele camping? Het risico is nu namelijk wel groot dat we de grond niet tijdig kunnen leveren voor de uitbreiding van de A6 (mocht dat gebeuren dan kost de gemeente dat zeker drie miljoen euro, zo is afgesproken met het consortium dat de verbreding van de A6 uitvoert, red.)”, zo vindt Ulysse Ellian van de VVD.

Eigen middelen

Naast het onteigeningstraject wordt momenteel met de eigenaren van de camping onderhandeld over verplaatsing van de camping. ,,Dat is normaal in een dergelijk traject. Ik begeleid beide trajecten en als het nu weer fout gaat met het onteigeningsbesluit dan zou dat heel erg zijn, want dan heb ik mijn werk dus niet goed gedaan. Er zijn inderdaad wat kleine correcties toegepast vanuit Rijkswaterstaat, maar die hadden naar mijn beleving niet gezorgd voor een afwijzing”, aldus advocaat Peter Overwater. ,,Daarnaast moeten we de resultaten van het onderzoek dat nu loopt naar de verplaatsing even afwachten. De camping moet namelijk ook zelf met financiële middelen komen als voor verplaatsing wordt gekozen, maar geloof me, we hebben de camping op voorspraak van de gemeente een heel royaal bod gedaan. Zeker als ik dat vergelijk met biedingen elders in het land. En dat bod blijft ook staan gedurende de onteigeningsprocedure. We moeten er in de onderhandelingen alleen wel uit zien te komen voor het onteigeningsbesluit is genomen en daar heb je twee partijen voor nodig.”

Op de vraag van Ellian of wethouder Herrema verwacht dat hij er nog uit gaat komen gaf Herrema uiteraard geen antwoord. ,,Het uur van de waarheid is wel aangebroken, maar we moeten nu eerst de resultaten van het onderzoek afwachten voor we verder gaan.”