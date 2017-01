Raad denkt na over beschermen stadsgezicht

ALMERE – Wil Almere bepaalde zaken in het stadsgezicht beschermen? Nadat die vraag speelde in de discussie vorig jaar over de kleuren van de Regenboogbuurt komt die vraag binnenkort weer bij de gemeenteraad tijdens de behandeling van de Monumentenverordening. Donderdagavond vond er op initiatief van de gemeenteraadsfractie van de ChristenUnie een Ronde Tafelgesprek plaats over het onderwerp.

Marcel Benard van de ChristenUnie had Linda Driesen, eigenaar van bureau Culthis, uitgenodigd om te spreken over het middel dat kan helpen bij de bescherming van plekken in Almere. Ze sprak onder meer over wat het instrument inhoud, wat de voorwaarden zijn en hoe het te regelen is en wat de kosten zouden kunnen zijn.

,,Het is nu nog te vroeg om conclusies te trekken of dit een middel is voor Almere, maar het geeft stof tot nadenken richting de Monumentenverordening. We zullen er dan op terug komen”, liet Benard aan het eind van het Ronde Tafelgesprek weten.