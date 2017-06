ALMERE – De Almeerse voetballer Paul Quasten speelt de komende twee seizoenen bij RKC Waalwijk. Dat werd vorig week bekend.

Quasten speelde de afgelopen drie seizoenen bij Almere City, maar had de afgelopen twee jaar regelmatig last van blessures. De 32-jarige linksback is de tweede Almeerder die bij de Jupiler Leagueploeg uit Brabant een contract heeft getekend. Eerder werd keeper Jordy Deckers al vastgelegd.

Quasten kwam in het verleden ook uit voor FC Volendam en Willem II.