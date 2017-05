PVV stelt vragen over brief bewoners Filmwijk

ALMERE – De PVV heeft schriftelijke vragen gesteld over een brief van bewoners van de Simon van Collemstraat in Filmwijk die vinden dat er een gebrek is aan communicatie vanuit de gemeente. De bewoners schrijven dat zij niet op de hoogte zijn gebracht van het voornemen van de gemeente om een zogenoemde Wifi-geluidtafel in het Laterna Magikapark te plaatsen.

De PVV wil nu van het college van burgemeester en wethouders weten waarom de gemeente de bewoners niet eerder, zij stellen dat zij pas van de plannen wisten nadat er kabels naar de plek waren aangelegd, op de hoogte hebben gebracht. Daarnaast vindt de PVV dat dit opnieuw een voorbeeld is van een gebrek aan regie op het correct opzetten van een participatie traject en ze vragen of er alsnog met de bewoners gesproken kan worden en of het besluit heroverwogen kan worden.

Bij een Wifi-geluidtafel kan bijvoorbeeld met een smartphone worden ingelogd en kan er naar muziek worden geluisterd via internet. De gemeente wil die tafel daar plaatsen voor de jongeren in de wijk.

De gemeente heeft inmiddels laten weten dat de plaatsing tot nader order is uitgesteld en dat er wel eerste met bewoners gesproken gaat worden. De bewoners noemden het in hun brief ’schokkend’ dat ze niet op de hoogte waren gebracht.