PVV en AP/Opa willen toch onderzoek kosten stoppen Floriade

ALMERE – Mocht de motie van Leefbaar Almere worden aangenomen waarin ze de Volggroep Floriade min of meer verbieden om een onderzoek te laten doen naar de mogelijke kosten die stoppen met de Floriade met zich meebrengt, dan gaat de PVV met AP/Opa een dergelijk onderzoek laten uitvoeren. Dat zeiden de partijen donderdagavond tijdens de bespreking van de motie van Leefbaar.

Daarnaast gaf Volggroep-lid René Dekker aan dat hij uit de volggroep stapt als de motie wordt aangenomen. Tijdens de bespreking leek er overigens een meerderheid te zijn die een onderzoek niet wil. ,,Het wordt een coalitie oppositie ding en dan weten we het wel. De instrumentenkist van de volggroep wordt hiermee leeggeroofd, maar dan doen we het zelf”, aldus PVV-fractievoorzitter Toon van Dijk. ,,Wij sluiten ons graag aan en doen dan graag een duit in het zakje”, reageerde Johan de Leeuw namens AP/Opa daarop. De PVV kondigde eerder al aan dat ze het stoppen van de Floriade als speerpunt mee gaan nemen voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar.

De motie van Leefbaar wordt volgende week in stemming gebracht. ,,Wat de positie van de volggroep dan wordt weet ik nu nog niet. Eerst die stemming maar eens afwachten”, reageerde Jessica Kips, GroenLinks-raadslid en voorzitter van de door de raad ingestelde volggroep, daarop.

Duidelijk is in ieder geval dat de volggroep, wat de uitkomst en de gevolgen van die stemming ook mogen worden en ondanks dat hun plan van aanpak door nagenoeg de hele raad met gejuich werd ontvangen, met een valse start te maken krijgt.