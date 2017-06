PVV dient motie van wantrouwen in tegen hele college

ALMERE – De PVV heeft vrijdagochtend een motie van wantrouwen tegen het hele college van burgemeester en wethouders ingediend. Op de website van de Almeerse fractie is te lezen dat ze dat doen vanwege de Floriade.

,,Dit college blijkt niet bij machte om als een goed huisvader over de het geld van de burgers in onze stad te waken. De Floriade zorgt voor een blinde vlek bij onze bestuurders. De PVV heeft er geen enkel vertrouwen in dat dit in de komende 5 jaar anders zal gaan en we voorzien dan ook dat de Floriade nog veel meer extra belastinggeld zal gaan kosten. De PVV ziet geen andere mogelijkheid dan het vertrouwen in het college op te zeggen”, zo staat op de website.

De verwachting is dat de motie over twee weken wordt behandeld.