PvdA: ‘Noodzaak onderzoek Evenaar opnieuw bevestigd’

ALMERE – PvdA Almere voelt zich steeds meer gesteund in haar strijd voor een veilige Evenaar. ,,De wandeling die het actiecomité veilige regenboogbuur/Evenaar en SP afgelopen maandagavond organiseerden om raadsleden, de wethouder en omwonenden de problemen van deze weg te laten zien, is een bevestiging van wat wij al twee jaar herhaaldelijk benadrukt hebben: namelijk dat de Evenaar verre van veilig is,” aldus PvdA-raadslid Hassan Buyatui.

,,Wij pleiten al zó lang voor maatregelen om de verkeerssituatie op de Evenaar veiliger te maken. Daarin werken we samen met het CDA. Eind vorig jaar heeft de SP zich bij ons aangesloten en gezamenlijk hebben deze drie partijen het onderwerp medio december weer op de politieke agenda gezet omdat wij weigerden te geloven dat de Evenaar veilig is. De wethouder deed het echter voorkomen alsof er vooral sprake is van een onveiligheidsgevoel, in plaats van daadwerkelijk onveilige situaties. Maar die zijn er wel degelijk en wij vinden het onverantwoord om nog langer af te wachten”, zegt Buyatui. ,,De Evenaar wordt alleen maar drukker, maar de weg wordt daar niet op aangepast. Als het college zo afwachtend blijft, moet de gemeenteraad haar verantwoordelijkheid nemen en dat hebben wij gedaan. Het lijkt erop dat er nu eindelijk stappen in de goede richting worden gezet.”

Buyatui blijft benadrukken dat er een onafhankelijk onderzoek moet komen naar de veiligheid van de Evenaar. ,,Een breed, integraal onderzoek waarin de hele Evenaar, dus niet alleen ter hoogte van de Regenboogbuurt, en tevens alle uitvalswegen worden meegenomen. Dat wordt onderschreven door Veilig Verkeer Nederland Almere. We hebben inmiddels begrepen dat deze organisatie nooit een officieel advies heeft uitgebracht over de veiligheid van de Evenaar. Zij geven zelf aan dat het inderdaad goed zou zijn als VVN, eventueel in samenwerking met een externe adviseur, hierover advies uitbrengt aan de gemeente. Het lijkt me dan ook zaak dat dit zo snel mogelijk gaat gebeuren, dat kost de gemeente bovendien niks.”

PvdA, CDA en SP Almere zijn op 25 januari ook aanwezig op de bewonersavond die wordt georganiseerd in het Spectrum. ,,Ik verwacht een grote opkomst en hopelijk kunnen de opmerkingen en aanbevelingen die daar worden gedaan de wethouder ertoe bewegen om maatregelen te nemen om de verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid op de Evenaar in de nabije toekomst te optimaliseren.”