PvdA wil sneller duidelijkheid over kwijtschelding belastingen

ALMERE – Almeerders moeten sneller duidelijkheid krijgen over of ze in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. Afgelopen jaar duurde dat volgens PvdA-fractievoorzitter Jerzy Soetekouw te lang en dat moet veranderen.

,,Er zijn bij ons tientallen gevallen bekend waarbij het kwijtscheldingsverzoek al in maart was ingediend, maar het tot december duurde voordat er een definitieve uitspraak was gedaan. Geen bericht van afwijzing of goedkeuring. Maar ook geen ontvangstbevestiging. Dit vinden wij niet servicegericht en zeer onwenselijk. Wij vinden dat de gemeente binnen maximaal zes weken zou moeten reageren en wij horen graag van het College wat zij gaat doen om voortaan binnen zes weken te reageren”, laat Soetekouw weten.

De PvdA-fractievoorzitter gaat donderdagavond met het college en de gemeenteraad in gesprek over het onderwerp. ,,Ik heb het idee dat de Dienst Belastingen de zaken niet op orde heeft. Ik wil graag weten wat we daar aan kunnen doen. Als er sprake is van onderbezetting dan kunnen we daar namelijk misschien iets aan doen, maar ik heb ook een voorbeeld van een Almeerder die bij een aanvraag aan het Waterschap direct kwijtschelding krijgt en bij de gemeente in eerste instantie niet en na bezwaar wel. Dat vind ik heel vreemd en niet kunnen. Het moet daar efficiënter en sneller kunnen en daar zal ik dan ook op aandringen.”

Almeerders komen in aanmerking voor kwijtschelding onder meer als ze een uitkering hebben. Het onderwerp staat donderdag om 20.00 uur op de agenda van de politieke markt in het stadhuis.