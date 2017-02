PvdA wil geld voor kinderen in armoede veiligstellen

ALMERE – Almere krijgt structureel een miljoen euro extra vanuit het Rijk om iets aan kinderen in armoede te doen, maar dan moet het college van burgemeester en wethouders daar volgens de gemeenteraadsfractie van de PvdA wel een plan voor hebben. Anders mag het geld voor andere doeleinden worden gebruikt en dat wil fractievoorzitter Jerzy Soetekouw voorkomen.

Het miljoen is is een onderdeel van de honderd miljoen die het kabinet heeft vrijgemaakt voor alle gemeenten. ,,We krijgen dat geld sowieso, maar wij vinden dat het dan ook daadwerkelijk voor kinderen die met armoede te maken hebben moet worden gebruikt. We hebben daar nu vragen over gesteld en hopen dat het college laat weten waar ze het voor in willen zetten en met een plan komen”, licht Soetekouw toe.

De fractievoorzitter vindt dat er ook gekeken moet worden naar de zogenoemde nieuwe armen. Dat zijn volgens hem Almeerders die hun baan zijn verloren, waarvan het huis onder water staat en daardoor in de financiële problemen kunnen komen. ,,We zouden bijvoorbeeld het Jeugd- en Cultuurfonds kunnen steunen, maar ook de Stichting Leergeld en of Kindervakantieland. Volgens mij zijn er genoeg initiatieven die geld kunnen gebruiken.”