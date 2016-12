PvdA wil duidelijkheid over collectieve zorgverzekering minima

ALMERE – De gemeenteraadsfractie van de PvdA wil van het college van burgemeester en wethouders weten waarom er voor een duurdere basisverzekering voor Almeerse minima is gekozen. Het college heeft namelijk niet voor de Menzis Basis Voordelig, maar voor de duurdere Menzis Basis gekozen.

Enkele weken geleden werden Almeerse minima, enkele duizenden inwoners, benaderd over de Collectieve Zorgverzekering vanuit de gemeente. Daaruit bleek dat de basisprijs voor de Basis 119 euro per maand is en voor de Basis Voordelig 103 euro per maand. ,,Dat betekent dat de basisverzekering die collectief wordt aangeboden per jaar dus 192 euro duurder is dan de goedkoopste zorgverzekering van Menzis. Dat is veel geld voor de geselecteerde groep en bovendien lijken de verschillen tussen de twee twee genoemde verzekeringen voor de betrokken Almeerders niet relevant”, zo schrijft Jerzy Soetekouw, fractievoorzitter van de PvdA in zijn vragen aan het college.

De afgelopen dagen waren er inloopavonden voor de Almeerders die aanspraak kunnen maken op een dergelijke verzekering. Het gaat dan om Almeerders die een inkomen hebben van maximaal 130 procent van het sociaal minimum, dat bedrag is onder meer afhankelijk van leeftijd en woonsituatie. ,,Vorig jaar zijn we de Almeerse bedragen gaan vergelijken met die van Ede en toen kwamen we er achter dat de Almeerse bedragen veel hoger zijn. Tot wel dertig euro per maand. Dat vinden we echt ongelooflijk. We vinden dat de gemeente duidelijker moet aangeven dat het goedkoper kan en dat er eigenlijk een aanbod moet komen dat voor deze doelgroep ook echt interessant is. Wij blijven er bovenop zitten en voor volgend jaar moet het echt anders”, aldus Soetekouw.