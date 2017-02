PvdA wil actie rond doorontwikkeling De Vaart

ALMERE – De gemeenteraadfractie van de PvdA wil dat wethouder Mark Pol meer actie onderneemt om bedrijfsterrein De Vaart te verbeteren. Volgens Hassan Buyatui, PvdA-raadslid, wordt er nu te weinig gedaan ondanks dat er budget voor is vanuit de provincie.

,,Die subsidie is niet vrijblijvend. Er is een aantal prestaties aan vastgekoppeld. Wij willen daarom weten wat er is gedaan om de financiering veilig te stellen”, zo laat het raadslid weten. Zo zou er volgens het raadslid van de miljoen euro die beschikbaar is tot nu tot 156.000 euro zijn uitgegeven. ,,Medio 2016 zou het college de raad nader informeren over de voortgang van de investeringsmogelijkheden, maar dat heeft het college nog niet gedaan. We willen zien dat het college zich meer inzet voor een goede positionering van het terrein als vestigingslocatie.”

Eén van de zaken die volgens het raadslid zou moeten verbeteren is de georganiseerde beveiliging. Het onderwerp wordt volgende week tijdens de politieke markt besproken.