PvdA stelt vragen over financiële positie Dierenasiel Almere

ALMERE – PvdA Almere heeft het college van burgemeester en wethouders vragen gesteld over de financiële positie van Dierenasiel Almere. Dit naar aanleiding van een artikel in de Gooi en Eemlander, waarin wordt gesteld dat Dierenasiel Almere technisch failliet is, en een online actie om het bestuur van Dierenasiel Almere en Crailo te dwingen af te treden. De PvdA vraagt zich af de uitvoering van het Dierenwelzijnsbeleid niet in de problemen komt en wil dat het college duidelijkheid geeft over de ontstane situatie.

,,Wij vinden dat de middelen die wij aan het dierenasiel verstrekken ook moeten zorgen voor voor de invulling van de gemeentelijke verantwoordelijkheid”, aldus PvdA-raadslid Hassan Buyatui. ,,Voor de PvdA is het belangrijk dat de uitvoering van de wettelijke taken inzake dierenwelzijn te allen tijde gewaarborgd wordt. Dit kan naar onze opvatting alleen als de keten van dierenwelzijn compleet is en de samenwerkende partijen op elkaar kunnen rekenen.”

De gemeenteraad heeft op 29 september 2016 de nota Dierenwelzijnsbeleid 2016-2020 vastgesteld. ,,De opvang van zwerfdieren is een taak van de gemeente. Deze wettelijke verplichting is uitbesteed aan Dierenasiel Almere, die jaarlijks 164.500 euro ontvangt van de gemeente. In het contract met Dierenasiel Almere is ook geregeld dat bij calamiteiten het dierenasiel de opvang van dieren coördineert”, aldus Buyatui. Hij wil van het college weten of de financiële positie van het dierenasiel inderdaad zorgelijk is en of er al in gesprek is gegaan met het bestuur. De PvdA wil graag weten wat de oorzaak is van de zwakke financiële positie van het asiel en of het college betrokken is bij het zoeken naar een oplossing voor dit probleem. Verder vraagt de partij hoe het college, indien het bestaan van Dierenasiel Almere niet zeker is, zal handelen om ervoor te zorgen dat de wettelijke taken inzake dierenwelzijn worden gewaarborgd.

Een woordvoerder van de gemeente Almere laat weten dat de gemeente met Dierenasiel Almere in gesprek gaat over de ontstane situatie. Het bestuur is inmiddels uitgenodigd voor een overleg.