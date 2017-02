PvdA krijgt maximale afstand tot afvalbak er niet doorheen

ALMERE – Het lijkt er op dat het voorstel van de PvdA om een maximale afstand tot een afvalinzamellocatie, 75 meter wil de fractie als norm, het niet gaat halen. De PvdA had daar donderdagavond een motie toe ingediend als aanvulling op de nieuwe Afvalstoffenverordening waar binnenkort over gestemd gaat worden.

Volgens John van der Pauw zou dat vier ton kosten en dat geld zou uit het totale budget van ongeveer 30 miljoen euro betaald moeten worden uit bijvoorbeeld de één miljoen euro die jaarlijks opzij wordt gezet voor het Ondergronds Afval Transportsysteem (OAT). ,,We willen die norm vooral zodat ouderen en Almeerders met een beperking ook gewoon hun afval kwijt kunnen”, gaf Van der Pauw aan over het voorstel.

Veel bijval van de andere partijen, en ook van wethouder Mark Pol, kreeg hij echter niet voor het instellen van de norm. ,,We leveren liever maatwerk als dat kan. Met het opleggen van een norm zijn we dan ook terughoudend. Deze norm is landelijk namelijk eerder geschrapt en daarbij krijgen we ook niet heel veel klachten over de afstand tot een inzamelpunt”, gaf Pol aan Van der Pauw mee. Die neemt het voorstel mee terug naar zijn fractie. Het is dus even afwachten of er over gestemd gaat worden tijdens de behandeling, en stemming, van de nieuwe Afvalstoffenverordening.