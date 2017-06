Publiek kan weer keuze maken voor openluchtfilm in Haven Archieffoto: Studio Kastermans

Almere – Corrosia Theater, Expo & Film en de nieuwe bibliotheek gaan dit jaar weer een openluchtfilmavond organiseren. Op vrijdag 25 augustus staat de Markt in Almere Haven, net als de film die wordt vertoond, helemaal in het teken van muziek. Welke film te zien zal zijn is aan het publiek. Tot en met 15 juli kan via een online poll worden gestemd op de films Almost Famous, La La Land, Ray en Marley. De meeste stemmen gelden. Alle films worden Nederlands ondertiteld. De filmavond begint om 21.30 uur en gaat altijd door, bij slecht weer wordt uitgeweken naar de theaterzaal in Corrosia. Toegang is gratis. Ga voor meer informatie en de link naar de online poll naar www.corrosia.nl.