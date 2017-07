Publiek kiest La La Land als openluchtfilm in Haven Scène uit de film La La Land.

Almere – Met een royale voorsprong is de film La La Land uitgekozen tot de film die vrijdag 25 augustus om 21.30 uur wordt vertoond tijdens de Openluchtfilm op de Markt in Almere Haven. Het plein zal, net als de film, helemaal in het teken staan van muziek.