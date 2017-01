Provincie heeft een miljoen voor Floriade Werkt! Challenge

ALMERE – De provincie Flevoland heeft in totaal een miljoen euro als prijzengeld voor de wedstrijd Floriade Werkt! Challenge. Er wordt gezocht naar ideeën rond het bodemgebruik, de voedselketen en voeding. Donderdag werd in het WTC Almere het startsein gegeven voor de wedstrijd.

,,Het moeten wel de beste en de slimste ideeën zijn. We willen ze namelijk presenteren tijdens de Floriade in 2022. Een wereldpodium dus. Om die beste ideeën ook uit te voeren zit er bij de prijs ook inbegrepen dat ze begeleiding krijgen en dat ze een plekje krijgen in de nieuwe Innovatiewerkplaats, het paviljoen dat we gaan bouwen als provincie, om het uit te gaan voeren”, lichtte gedeputeerde Jan-Nico Appelman de wedstrijd toe.

Ideeën die gezocht worden moeten gaan over of duurzamer bodemgebruik, meer opbrengst en minder afval in de voedselketen en gezonder ouder worden en sneller herstellen met voeding. ,,We proberen hiermee economie te creëren. Dat is het doel. We gooien er iets in, hebben en stellen er eisen aan en dan moet het gaan draaien. Ik heb geen idee wat er uit gaat komen en ben benieuwd.”

Inschrijven kan tot en met 10 maart en op 1 juni zal een jury de winnaars bekend maken. Kijk voor meer informatie op: www.floriadewerktchallenge.nl