Proefspel door kandidaten voor functie stadsbeiaardier

ALMERE – Twee kandidaten die in de race zijn voor de functie van stadsbeiaardier nemen maandagochtend plaats in de toren van de Goede Rede voor een proefspel op het carillon. Het proefspel is vergelijkbaar met een auditie en is onderdeel van de sollicitieprocedure van de gemeente Almere voor een tweede stadsbeiaardier.

Vanwege de pensionering van stadsbeiaardier Frits Reynaert zoekt de gemeente Almere een opvolger, die naast de overgebleven beiaardier Gerda Peters de tweede stadsbeiaardier van Almere wordt. Hiermee wil de gemeente het voortbestaan van de beiaardcultuur in Almere waarborgen, waar de Stichting Carillons Almere heel blij mee is. ,,Dat is in deze tijd helemaal niet zo vanzelfsprekend”, aldus secretaris-penningmeester Johan Dons. ,,Het is een eervolle baan, want de Almeerse carillons zijn prachtige instrumenten.”

Er waren dan ook aardig wat gegadigden voor deze functie. Volgens gemeentewoordvoerder Nicole Klockenbrink hebben veertien kandidaten gesolliceerd. Na een ronde solliciatiegesprekken zullen twee kandidaten hun kunsten laten horen tijdens het proefspel op maandag 20 februari om 11.00 uur in Almere Haven. ,,Voor de beoordeling van het proefspel is een commissie samengesteld die bestaat uit musici en vertegenwoordigers van de winkeliersverenigingen”, aldus Klockenbrink. De Stichting Carillons Almere hoopt vooral dat er een beiaardier wordt gekozen die met bezieling kan spelen.