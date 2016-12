Proefapen Radboud met pensioen bij stichting AAP

ALMERE – De laatste twee proefapen van de Radboud Universiteit gaan bij Stichting AAP met pensioen. De mannelijke rhesusapen Tyr (11) en Kaman (7) zijn woensdagmiddag gearriveerd bij de opvang in Almere.

De dieren komen naar de stichting omdat de Nijmeegse universiteit vanaf januari stopt met dierproeven op primaten. Onderzoek op de apen was eerder dit jaar al afgerond. Animal Rights overhandigde eerder een petitie met 27.000 handtekeningen aan de Radboud Universiteit, waarin de dierenrechtenorganisatie opriep om Tyr en Kaman een dierwaardig pensioen te geven.

Voor de opvang van proefdieren stelt Stichting AAP als voorwaarde dat het betreffende onderzoekscentrum de dieren niet vervangt voor nieuwe dieren. Met de stop op dierproeven op primaten voldoet de Radboud Universiteit daar aan. Daarnaast vindt AAP het belangrijk dat het onderzoekscentrum bijdraagt aan de verzorgingskosten van de voormalige proefdieren. Dat doet de universiteit.

,,De Radboud Universiteit neemt hiermee niet alleen zijn verantwoordelijkheid, maar zet met deze overdracht ook een belangrijke stap voorwaarts in de discussie over het inzetten van primaten in het biomedisch onderzoek,” aldus David van Gennep, directeur Stichting AAP, in een persbericht. ,,We hopen dat andere onderzoeksinstellingen in Nederland en daarbuiten dit dappere voorbeeld zullen volgen.”

Gedragsproblemen

Tyr en Kaman zijn jarenlang gebruikt voor gedragsonderzoek en hebben in die tijd slechts beperkt toegang tot drinkwater gehad. ,,Ook heeft één van de apen het maximale niveau van ongerief bereikt, wat betekent dat het geen proeven meer mag ondergaan”, vertelt Van Gennep. ,,Bij ex-proefdieren zien we vaak gedragsproblemen. Dit geldt met name voor dieren die lange tijd zijn blootgesteld aan een waterrantsoen, veelal laat dit diepe sporen na. Als mens kunnen we ons slecht voorstellen hoe het is om nooit voluit te kunnen drinken.”

Individueel behandelplan

Bij AAP staat een team van verzorgers, dierenartsen en gedragsdeskundigen klaar om te kijken hoe het met de dieren gaat en wat ze, zowel fysiek als mentaal, nodig hebben. Voor deze grondige medische en gedragskundige check verblijven Tyr en Kaman eerst op de quarantaineafdeling. Voor elk dier wordt een individueel behandelplan opgesteld. Later worden ze geïntroduceerd aan andere rhesusapen, want apen zijn groepsdieren. Door de juiste zorg en aandacht bij AAP kunnen Tyr en Kaman genieten van hun apenpensioen en binnenkort weer echte apenstreken uithalen.

Ervaring

Stichting AAP heeft ervaring in het opvangen van proefdieren. De afgelopen tien jaar heeft de stichting zo’n 180 proefapen opgevangen, waaronder 28 chimpansees van het onderzoekscentrum BPRC in Rijswijk. Deze chimpansees blijven voor altijd bij AAP omdat ze geïnfecteerd zijn met onder meer het HIV-virus, maar de stichting probeert voor zoveel mogelijk dieren een geschikt nieuw onderkomen te vinden. Op die manier blijft er ook ruimte voor andere dieren die opvang nodig hebben.