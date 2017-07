Proef afval nasorteren in Filmwijk en Sieradenbuurt

ALMERE – Bewoners van Filmwijk en Sieradenbuurt ontvangen deze week een nieuwsbrief met informatie over de nieuwe proef die in augustus in hun wijk van start gaat. Dat meldt de gemeente Almere in een nieuwsbericht.

De proef is gericht op in huis het afval al deels te scheiden (papier, glas, bioafval, etc.) en de gemeente verzorgt het nasorteren van plastic, metaal en drinkpakken (PMD) afval aangevuld met het resterende afval (dat wat overblijft na al het afval goed gescheiden te hebben).

,,Na uitvoerige gesprekken met vertegenwoordiging uit de twee wijken en alle reacties die de gemeente ontving op een eerdere keuzebrief is dit een nieuwe invulling van de proef in deze wijken”, zo staat in het bericht. ,,De gesprekken met de vertegenwoordiging hebben geleid tot een alternatief systeem van nasorteren van het PMD + afval. De gemeente is hiervoor in gesprek gegaan met verwerker De Vijfhoek om uit te zoeken of het technisch haalbaar is. Inmiddels heeft de verwerker al een aantal testrondes gedaan en de uitkomst ziet er veelbelovend uit. Uit de testrondes blijkt wel dat het thuis scheiden van bioafval, papier en karton en glas van essentieel belang is.”

Om van start te kunnen gaan met het nieuwe inzamelsysteem moeten eerst de schotten uit de duobakken. ,,Het gaat hier om bijna 4000 huishoudens, dus dat lukt niet in één keer. We gaan het verwijderen van de schotten in fases uitvoeren. Hieronder leest u wanneer we het schot uit uw bak verwijderen. Vanaf dat moment kunt u het resterende afval in uw PMD bak doen.”

Fases

Fase 1 week 33 en 35: Sieradenbuurt

Fase 2 week 34 en 36: Filmwijk Zuid

Fase 3 week 37 en 39: Filmwijk Midden

Fase 4 week 39 en 41: Filmwijk Noord