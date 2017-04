Processierups gesignaleerd in Poort

ALMERE – Op een aantal eikenbomen in Poort zijn haarden van de processierups gevonden. Dit meldt de gemeente Almere op haar website. De haartjes van de rups kunnen ernstige jeuk en irritatie veroorzaken van de huid, ogen en luchtwegen. Om verdere verspreiding van de rups te voorkomen zijn de haarden inmiddels bestreden door het wegbranden van de rupsen en de nesten.

De gemeente onderzoekt of zich ook op andere eikenbomen in Almere haarden bevinden. Inwoners die vermoeden dat er sprake is van zo’n haard van de processierups kunnen dit melden bij het stadsdeelkantoor. De meeste rupsen zijn nu poppen maar veranderen binnen korte tijd in een vlinder. Zij kunnen zich dan verder verspreiden om in de omgeving eieren af te gaan zetten.

De rupsen verblijven in kluwen bij elkaar, meestal op de onderste takken van zomereiken. De rups is ongeveer drie centimeter lang met op zijn rug een blauwgrijze kleur en herkenbaar aan de lange witte haren. ,,De overlast wordt echter veroorzaakt door de zeer vele korte, bijna onzichtbare haartjes die gemakkelijk loslaten. Raak de diertjes daarom niet aan. Bij contact met deze brandharen ontstaat er hevige jeuk en irritatie van de huid, ogen en luchtwegen, die soms tot twee weken aan kan houden”, waarschuwt de gemeente.

De stadsdeelkantoren zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 – 17.00 uur op de volgende telefoonnummers: Haven 036- 5382222, Stad West 036- 5233400, Stad Oost 036- 5486900 en Buiten 036- 5458100.