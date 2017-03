People of Almere: ’Probeer fleur en kleur te scheppen in Almere’

ALMERE – People of Almere, de Almeerse variant van Humans of New York en Humans of Amsterdam, heeft een plek in Almere Vandaag. Hiervoor duikt de redactie wekelijks met fotograaf Mona Alikhah de stad in, op zoek naar mooie verhalen.

,,Soms bloeit er ineens een hoop gezelligheid op in Almere, als er een braderie is, of een evenement. Maar ik mis toch ook wel regelmatig de gezelligheid van Amsterdam, waar ik vandaan kom. Ik heb wel meegemaakt dat kennissen uit Amsterdam hier op bezoek kwamen en zeiden ’wat is het rustig hier’ en dat klopt inderdaad. Aan de ene kant is dat best lekker, maar aan de andere kant mis je toch een stukje sfeer. Ik kies er echter voor niet in deze negatieve gedachte te blijven hangen, maar te proberen de situatie te veranderen. Om de stad op te vrolijken sta ik als straatmuzikant regelmatig op diverse plaatsen in de stad. Ik speel mijn liedjes op straat, zoals vandaag, en ga ook langs scholen. Ik hou ervan om mensen blij te maken en vind het leuk als ze positief reageren op mijn muziek. Op deze manier probeer ik zoveel mogelijk fleur en kleur te scheppen in Almere.”