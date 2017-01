Prima start zaalseizoen hockeyers

ARNHEM -De Almeerse hockeymannen zijn het zaalseizoen in de Hoofdklasse prima begonnen. Zondagmiddag werd er in Arnhem met 3-1 van Den Bosch gewonnen en vervolgens met 3-5 van Amsterdam verloren.

De 3-1 overwinning tegen Den Bosch was volgens speler Manu Verga een goede. Al vlot, namelijk in de eerste minuut, kwam Almeerse op achterstand, maar die werd door doelpunten van Dider Meijer (1-1), Daan Hoepman (2-1) en Patrick Houben (3-1) teniet gedaan. ,,We begonnen slap, maakten een fout in onze opstelling, maar pakten ons spelletje na het tegendoelpunt goed op. We wisselden sterk verdedigen met goede aanvallen af en stonden lang met 2-1 voor. Toen Den Bosch de keeper in de slotfase voor een extra veldspeler wisselde, konden we in de laatste seconde ook de 3-1 nog scoren.”

Den Bosch is niet de minste ploeg om van te winnen en dat geldt nog meer voor Amsterdam. Die wedstrijd werd dan ook met 3-5 verloren, maar was op voorhand zeker niet opgegeven. ,,We kennen Amsterdam goed en hebben in de zaal vaak tegen ze gespeeld”, aldus Verga. ,,We weten dat ook zij hun zwakke punten hebben en daarnaast blijft zaalhockey toch iets aparts. Het gaat veel sneller dan op het veld, het gaat om centimeters en binnen twee minuten kunnen er drie goals vallen.”

Amsterdam opende de score na vijf minuten, maar het was Houben die de Almeerders vijf minuten later op gelijke hoogte schoot. Vervolgens was het de Amsterdamse international Mirco Pruyser, die dit seizoen op het veld overigens ook al scoorde tegen Almeerse, die twee treffers maakte. Robert Tigges scoorde vervolgens de 1-4 voor de Amsterdammers. Houben (2-4) en Verga (3-4) deden nog wat terug, maar Pruyser (3-5) besliste de wedstrijd uiteindelijk.

Almeerse staat na twee gespeelde zaalwedstrijden derde in poule A. Schaerweijde is koploper, op de voet gevolgd door Amsterdam. De Reigers, Den Bosch en Voordaan staan onder Almere. ,,Vorig jaar eindigden we in de middenmoot, dus daar hopen we dit seizoen ook weer op”, aldus Verga. ,,We kijken wel hoe ver we kunnen komen.”