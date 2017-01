Prima overwinning City op Fortuna

ALMERE – Almere City heeft vrijdagavond een prima overwinning geboekt op Fortuna Sittard. In eigen huis wonnen de Almeerders met 2-0.

De eerste helft was na 45 minuten voor de thuisploeg. De Almeerders hadden namelijk meer kansen dan de gasten uit Limburg, en die hadden het aan keeper Miquel Santos te danken dat eerst Tom Overtoom en daarna Sylvester van de Water niet doeltreffend waren. Sittard zette daar met twee goede mogelijkheden via Roald van Hout net zo veel doelpogingen tegenover, maar de Almeerders hadden ook het betere van het spel en dus was een voorsprong terecht geweest. Daarbij had Sherjill Mac-Donald na 42 minuten een strafschop moeten hebben toen hij naar de grond werd getrokken, maar scheidsrechter Sander van der Eijk zag de overtreding anders en gaf geen strafschop, maar wuifde de overtreding weg.

Schot

Na rust was de eerste kans direct ook een hele grote. Na een teruggelegde bal van Soufyan Ahannach maaide Damon Mirani compleet over de bal in plaats van dat hij de dot van een kans simpel binnentikte. Een paar minuten later was het schot van aanvoerder Overtoom wel raak. Hij kreeg de bal voor zich van Mac-Donald en leverde een streep af waarop Santos ondanks een duik geen reddend antwoord op had, de terechte voorsprong was daarmee een feit.

In het vervolg gebeurde er eigenlijk niet veel meer al probeerden de Limburgers er af en toe snel uit te komen. Dat verzandde meestal in een foute pass en één keer was Lars Nieuwpoort net op tijd terug om in te grijpen. Veel gevaarlijker dan dat werd het niet en City verzuimde eigenlijk om echt door te drukken. In de extra tijd was het Arsenio Valpoort die de overwinning bracht. De debutant, hij viel in voor Van der Water, kreeg een voorzet ietwat ongelukkig op zijn hoofd, maar de bal ging met een boog over Santos en de overwinning was binnen.

Komende maandag speelt de ploeg van trainer Jack de Gier de inhaalwedstrijd tegen Jong Ajax. City staat momenteel op de zevende plaats. Jong Ajax vierde.