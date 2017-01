Prijsvraag voor wonen en zorg

ALMERE – Hoe kunnen bestaande woonwijken beter ingericht worden voor ouderen? Dat is de centrale vraag die de Rijksbouwmeester en de gemeenten Almere, Groningen, Rotterdam en Sittard-Geleen met de prijsvraag Who Cares? beantwoord willen zien.

De prijsvraag wordt woensdag gelanceerd en voor Almere heeft verantwoordelijk wethouder Tjeerd Herrema Almere Haven aangemeld als project. ,,Daar wonen immers nog al wat ouderen voor wie de woonbehoefte aan het veranderen is. Zo zijn sommige woningen misschien wel te groot, of niet gelijkvloers of niet meer van deze tijd. De Rijksbouwmeester heeft ook verzocht om voornamelijk wijken in te schrijven die in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw zijn gebouwd. Die worden wat oud en zijn toe aan vernieuwing. Haven zou op de manieren die worden bedacht nieuw leven ingeblazen kunnen worden. Het gaat dus niet om slopen, maar echt aanpassen van wat er zit, waarbij er naast de veranderende vraag naar zorg ook naar uitstraling moet worden gekeken.”

Volgens Herrema zijn er ook al consortia van zorgverzekeraars en woningcorporaties die voor de financiering van de ideeën zorg willen dragen en er in willen investeren. ,,In Almere hebben we ook een lokale jury samengesteld die de Almeerse situatie goed kent en de inschrijvingen kan toetsen. Daarin zit onder andere oud-huisarts en raadslid Nico van Duin.”

Toekomst

In de landelijke jury zitten onder andere Rijksbouwmeester Floris Alkemade en Gijsbert van Herk, voorzitter van de raad van bestuur van Humanitas. Naast Haven zijn het Oosterpark in Groningen, Carnisse in Rotterdam en Geleen-Zuid en Kluis in Sittard-Geleen aangewezen. ,,Let wel, het gaat niet om heel Haven. De vraag is om voornamelijk naar de oudere delen te kijken. Wat we bijvoorbeeld zien is dat veel ouderen vinden dat ze te groot wonen of dat ze hun tweede verdieping nauwelijks nog kunnen gebruiken. Je zou kunnen bedenken dat het misschien beter is om huizen zo te verbouwen dat je er twee woningen van maakt, zodat het voor ouderen beter te behappen is en er toch zelfstandig gewoond kan worden. Voordeel daarbij is ook nog eens dat wonen goedkoper kan worden”, geeft Herrema aan over de ideeën waar naar wordt gezocht.

De wedstrijd gaat over twee ronden waarbij de eerste ronde anoniem is. Het is mogelijk om een inzending in te sturen die ‘locatieloos’ is. De jury kiest dan maximaal vijf inzendingen per locatie. De inzenders van de geselecteerde visies werken deze verder uit in de tweede ronde. Uiteindelijk wijst de jury per locatie een winnaar en een runner up aan. En of ze dan uitgevoerd kunnen worden hangt onder meer af van de financiële haalbaarheid. De inzendingen hoeven niet concreet uitgewerkt te zijn, maar wel een heldere schets van het idee. Meer informatie staat op: http://www.prijsvraagwhocares.nl/.