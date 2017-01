Portretten van burgemeester Weerwind in nieuwe Reigers Inn

Almere – Twintig kunstenaars van het Kunstkwartier Almere Haven hebben elk op hun eigen manier burgemeester Franc Weerwind geportretteerd. Het resultaat is te zien in de tentoonstelling ‘Het gezicht van de stad, de burgemeester in beeld’, die vrijdagavond is geopend in de nieuwe Reigers Inn aan het Weerwaterplein.

Het markante gebouwtje (voorheen architectuurcentrum Casa Casla en de Vossenburcht van Stad&Natuur) is per 1 januari de nieuwe en tweede locatie van de Blauwe Reiger, het centrum voor kunst, cultuur en creatieve ondernemers dat ook een vestiging heeft op de Steiger. Voorafgaand aan de officiële opening van de Reigers Inn in mei worden er in het gebouw diverse exposities en voorstellingen georganiseerd. Het eerste dat bezoekers er kunnen zien is de expositie met portretten van burgemeester Weerwind, die vrijdagavond werd geopend met toespraken door de burgemeester zelf en oud-burgemeester Cees de Cloe.

Weerwind heeft geposeerd voor twintig Almeerse kunstenaars van het Kunstkwartier Almere Haven. Dit is een netwerk van kunstenaars, creatieve ondernemers, ateliers en culturele organisaties in Almere Haven. Zij hebben de burgemeester in beeld gebracht op doek, in verhalen, installaties en objecten.

Deelnemende kunstenaars zijn Jeroen Bouwmeester, Johanna Braeunlich, Mieke Van Dijk, Jan De Groot, Claudia Kamergorodski, Mannie Krak, Frea Lenger, Nicoline Lenskens, Catherina Lissner, Margriet Maduro, Folkje Nawijn, Ismi Noersmando, Ralph Noort, Anke Portier, Bertina Slettenhaar, Simeon Terberg, Marja Thijssen, Paul Roelofs, Foktje Verhoef en Myriam Weisz.

De expositie is te zien tot 29 januari en geopend op zaterdag en zondag van 11.00-17.00 uur, donderdagavond van 18.00-21.00 uur en vrijdag van 11.00-17.00 uur. Kijk voor meer informatie op www.kunstkwartieralmerehaven.nl of www.reigers-inn.nl.