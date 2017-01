Popronde op zaterdag 30 september in Almere

ALMERE – De organisatie van de Popronde heeft de data voor de editie van 2017 bekend gemaakt. Het rondreizende muziekfestival doet op zaterdag 30 september Almere aan.

Popronde Almere wordt dit jaar voor de achtste keer georganiseerd. Op 30 september zullen diverse artiesten weer in cafés, podia, restaurants en bij andere lokale ondernemers in de stad optredens verzorgen. Almere Vandaag was in 2016 één van de locaties waar werd opgetreden. Tim Dawn opende het programma van Popronde Almere ’s middags voor ons pand aan de Grote Markt.

Muzikaal talent kan zich nog tot 1 maart inschrijven voor de Popronde 2017. Geheel volgens de regels zullen de Almeerse acts niet te zien zijn in hun eigen stad, maar alleen buiten de regio optreden. De line up wordt enkele weken voorafgaand aan het festival bekendgemaakt.

