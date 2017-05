Pop Up Runs Almere organiseert duurloop langs NS-stations

ALMERE – Pop Up Runs Almere organiseert op de tweede Pinksterdag, maandag 5 juni, De Spoorbaanpad duurloop. Lopers kunnen bij elk NS-station op de route aanhaken en stoppen.

In een pacetempo van 5.40 minuten per kilometer, oftewel 10,6 kilometer per uur, wordt maximaal 26 kilometer gelopen. Na de start vanaf vanaf station Almere Poort gaat de loop langs het Spoorbaanpad en de Evenaar naar NS Station Oostvaarders, waar na een korte pauze van 15 minuten dezelfde route weer terug wordt genomen. De route loopt langs alle ns-stations en lopers kunnen op ieder station aanhaken en zelf bepalen welke afstand zij lopen.

Het ’spoorboekje’ met de vertrek- of doorkomsttijden per station:

-Poort 10.00 uur (start)

-Muziekwijk 10.23 uur ( 4 km)

-Centrum 10.34 uur ( 6 km)

-Parkwijk 10.45 uur ( 8 km)

-Buiten 11.02 uur (11 km)

-Oostvaarders 11.29 uur (13 km)

-Buiten 11.40 uur (15 km)

-Parkwijk 11.57 uur (18 km)

-Centrum 12.09 uur (20 km)

-Muziekwijk 12.20 uur (22 km)

-Poort 12.42 uur (26 km)

Bij Station Poort en Oostvaarders hebben is een verzorgingspost met drinken, snoep en dergelijke. Aanmelden kan door op Facebook aan te geven dat je aanwezig bent bij het evenement.