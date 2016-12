Politiehond ingezet bij onrust op Grote Markt

ALMERE – Het is in de nacht van maandag op dinsdag onrustig geweest op de Grote Markt in Stad. In totaal zijn drie mannen aangehouden en moest een politiehond worden ingezet om het rustig te houden, zo meldt de politie.

Rond half vijf kreeg de politie een melding dat er een vechtpartij was geweest op het plein. Toen agenten kwamen kijken werd er niet meer gevochten, maar waren er meerdere woordenwisselingen in de groep van ongeveer veertig mensen. Daarbij viel een man op doordat hij zich overal mee bemoeide. Toen agenten hem en de groep vorderden om het plein te verlaten ging de man met een man of tien weg, maar kwamen ze even later terug. Agenten vroegen hem weer om te vertrekken, maar dit keer werd er niet geluisterd en werd de man aangehouden.

Dat leverde wat duw- en trekwerk op tussen de groep en de agenten en omdat een agent werd vastgepakt werd de politiehond ingezet. Die heeft daarbij één verdachte gebeten. Uiteindelijk zijn drie mannen, alle drie uit Diemen, aangehouden. Ze zitten nog vast voor verhoor.