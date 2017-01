Politie zoekt melder van anonieme tip in zaak van 83-jarige Almeerder

ALMERE – In het onderzoek naar de dood van een 83-jarige Almeerder is nieuwe informatie naar voren gekomen. De politie zoekt de melder van een anonieme tip.

Op maandag 20 juli 2015 werd een zwaargewonde 83-jarige man aangetroffen in zijn woning. De man overleed later dat jaar. Onderzoek wees uit dat hij door een misdrijf zwaar gewond was geraakt. Ook bleek dat er een portemonnee miste uit zijn woning. Deze is tot op heden nog niet teruggevonden, ondanks meerdere zoekingen in en rondom de woning.

De recherche heeft in het onderzoek al meerdere getuigen gesproken en buurt- en forensische onderzoek verricht. Ook is de zaak behandeld in Opsporing Verzocht en Bureau Flevoland. Hieruit kwamen meerdere tips naar voren, waaronder een anonieme tip. De politie wil graag in contact komen met de melder van deze tip.