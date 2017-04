Politie zoekt getuigen verkeersongeval Amsterdamweg

ALMERE – De politie is op zoek naar getuigen van een ongeval dat vrijdag plaatsvond op de Amsterdamweg in Almere.

Rond half vier was een opvallend politievoertuig onderweg naar een melding van een heterdaad inbraak en voerde blauw licht. Op de busbaan ter hoogte van de Amsterdamweg kwam dit voertuig in aanrijding met een scooterrijder. De scooterrijder, een 22-jarige man uit Almere, raakte gewond en is vervoerd naar een ziekenhuis waar hij na behandeling werd ontslagen. Het Tactisch Verkeersteam heeft deze aanrijding in onderzoek en roept getuigen van de aanrijding op zich te melden.

Getuigen kunnen bellen naar 0900-8844.