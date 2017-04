Politie zoekt getuigen van verkeersruzie

ALMERE – Politie Almere is op zoek naar getuigen van een verkeersruzie.

,,Zondag 9 april heeft er rond 20.15 uur in Almere een verkeersruzie plaatsgevonden”, zo meldt de politie op Facebook en Twitter. ,,Deze is begonnen op de Noorderdreef en is geëindigd op de A6 ter hoogte van Almere Poort. Hierbij waren een grijze Peugeot en zwarte Range Rover betrokken. Momenteel wordt er aangifte opgenomen.”

Getuigen van dit incident worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844 (het incidentennummer is 2017106618).