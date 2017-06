Politie voorkomt moord met aanhoudingen

ALMERE – Met de aanhouding van twee mannen heeft de politie mogelijk een moord voorkomen.

Een arrestatieteam overmeesterde het duo, van 45 en 32 jaar oud, toen ze vorige week donderdagavond in een gestolen BMW reden op de Hogering in Almere.

Ze waren verdacht gekleed, met onder meer een muts, dubbele kleding en plastic handschoenen, en een van hen had een pistool bij zich.

De politie kwam de twee op het spoor in een onderzoek waarin duidelijk werd dat iemand voor zijn leven moest vrezen. Die persoon, net als de verdachten bekend bij de politie, was vooraf op de hoogte gebracht.

De recherche had de gestolen auto op het oog, die vermoedelijk zou worden gebruikt bij de geplande moord.

Op het moment dat hij ging rijden, zette de politie de achtervolging in. Toen de verdachten richting het beoogde slachtoffer gingen, sloeg het arrestatieteam toe.

Later is in Almere ook nog een 39-jarige vrouw aangehouden op verdenking van betrokkenheid. De verdachten zwijgen tot nu toe.

De politie komt nu pas met het bericht naar buiten omdat de verdachten in volledige beperkingen zaten, waardoor ze alleen contact mochten hebben met hun advocaat.

De rechter-commissaris heeft woensdag besloten dat ze langer vast blijven zitten.