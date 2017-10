Politie voert actie voor beter pensioen

ALMERE - De politiebonden ACP, NPB, ANPV en VMHP houden donderdag in Noord-Holland en Midden-Nederland werkonderbrekingen om druk te zetten op hun eisen voor een betere pensioenregeling. De acties zijn in de politiebureaus in Alkmaar en Almere. Politiemensen kunnen daar vakbondsbijeenkomsten bijwonen die twee uur duren.