Politie vindt gestolen scooters in Almere Haven

ALMERE – De politie heeft zaterdag een aantal gestolen scooters gevonden in Almere Haven. Ze zijn gevonden nadat een dief op heterdaad was betrapt tijdens de diefstal van een auto in Almere Stad.

De man bleek al meerdere gestolen voertuigen in zijn bezit te hebben, waaronder een aantal scooters. Die stonden opgeslagen in een schuur in Almere Haven. Ze zijn allemaal in beslag genomen.

De meeste eigenaren zijn op de hoogte gesteld. Van een scooter heeft de politie de eigenaar niet weten te achterhalen. Mocht die persoon de scooter op de foto herkennen, kan hij of zij contact opnemen met de politie.