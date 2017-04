Politie Almere waarschuwt voor nieuwe babbeltruc

ALMERE – Politie Almere Stad waarschuwt op Facebook voor een nieuw soort babbeltruc. ,,We hebben kortgeleden twee keer een melding gekregen van (poging) tot oplichting en om mensen te waarschuwen willen we dit graag delen.”

Op 13 maart kwamen er twee personen aan de deur van het slachtoffer. Een man en een vrouw droegen beiden kleding van Post-NL en vertelden dat zij een pakketje hadden. Het slachtoffer verwachtte ook daadwerkelijk een pakketje via Post-NL en zag dat het pakketje ook voorzien was van haar adres. De vrouw moest echter nog wel 2 euro portokosten betalen door te pinnen, dit mocht niet contant. Zij heeft toen haar pincode ingetoetst terwijl haar pinpas in een draadloos pinapparaat zat. Nadat de vrouw probeerde te pinnen nam de man het apparaat waar de pinpas nog in zat over en deelde mee dat er blijkbaar een storing was in het systeem. Hij gaf vervolgens de pinpas aan de vrouw terug en vertelde dat ze in de middag terug zouden komen. Het pakketje namen zij toen ook weer mee. Later bleek dat er die middag een groot bedrag van de rekening van het slachtoffer was afgeschreven en dat de vrouw een valse pinpas terug had gekregen. ,,Wees alert op situaties waarbij u zomaar aan de deur moet betalen”, waarschuwt de politie. Geadviseerd wordt altijd om legitimatie te vragen wanneer u iets niet vertrouwt.