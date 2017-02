Pokémon Go evenement in centrum

ALMERE – Gewapend met hun mobiele telefoon liepen Pokémon GO liefhebbers zaterdag weer door het centrum van Stad. Daar vond voor de tweede keer een evenement rondom het populaire spel voor smartphones plaats.

Tussen 13.00 en 17.00 uur konden deelnemers meedoen aan een zoektocht door het winkelcentrum langs bestaande en nieuwe PokéStops en Gyms. Ook maakten zij kans op een Pokémon powerbank.

Het is de tweede keer dat er een Pokémon evenement werd georganiseerd in het centrum. Zondag 21 augustus vorig jaar kwamen duizenden Pokémonjagers af op het eerste Pokémon Go evenement. Dat evenement werd georganiseerd door Almeerder Stefano Hennevelt in samenwerking met de Ondernemersvereniging Stadscentrum Almere.