Cabaretduo’s Plien & Bianca en Droog Brood met ‘Slippers’ in KAF

ALMERE – De cabaretduo’s Plien & Bianca en Droog Brood gaan samen de planken op met de voorstelling Slippers. De exclusieve try-out is op 10 en 11 april in Kunstlinie Almere Flevoland (KAF) Almere.

De voorstelling wordt gespeeld door Plien van Bennekom en Bianca Krijgsman en Peter van de Witte en Bas Hoeflaak (van het cabaretduo Droog Brood). Schrijver Alan Ayckbourn houdt in dit stuk een vergrootglas boven ons menselijk gestuntel en schetst met veel humor het eeuwige misverstand tussen man en vrouw.

Het verhaal van Slippers gaat over Ginny (Bianca Krijgsman), die met haar vriendje Greg (Peter van de Witte) in een flatje in Londen woont. Ginny heeft stiekem een verhouding met haar baas (Bas Hoeflaak), maar wil daarmee stoppen. Tegelijkertijd vindt Greg een paar slippers onder het bed én ontdekt hij een briefje met een onbekend adres erop. Ginny verzint haastig dat de slippers van een vriendin zijn en dat het om een adres van haar ouders gaat. Greg is verheugd. Hij bedenkt het plan om, achter Ginny’s rug om, bij haar ouders om haar hand te gaan vragen. Wat volgt, is een ontmoeting die tot allerlei hilarische misverstanden leidt.

De try-outs van deze voorstelling worden maandag 10 april en dinsdag 11 april om 20.15 uur gespeeld in KAF. Bekijk hier de trailer. Ga voor kaartverkoop naar www.kaf.nl.