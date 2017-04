Plastic doppen voor KNGF Geleidehonden

Almere – Vrijwilligers zamelen in het hele land plastic doppen in voor KNGF Geleidehonden. Deze worden gerecycled en dat levert voor KNGF jaarlijks een flinke bijdrage op om weer jonge honden te trainen. Op het inzamelingsperron aan de Gooisekant in Almere is hiervoor ook een grote container geplaatst, die vrijdag door wethouder Frits Huis in gebruik werd genomen. Als het nieuwe upcycleperron in Haven klaar is, wordt dat de definitieve plek voor deze inzamelingscontainer.

Daarnaast wordt op alle inzamelingsperrons in Almere een kleine container geplaatst waar doppen voor KNGF in kunnen worden gegooid en op verschillende plekken in Almere, zoals scholen supermarkten, komen kartonnen inzamelcontainers te staan. Voor deze grootschalige inzamelingsactie worden nog extra vrijwilligers gezocht. Opgeven kan bij Fred Muiteman via info@Cleanforte.nl of 06-14334438. Meer informatie op www.geleidehond.nl/doppen.