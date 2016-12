Volgende fase voor Dutch Digital Art Museum Almere

ALMERE – Het Dutch Digital Art Museum Almere (DDAMA) op de vijfde etage van WTC Almere is woensdagmiddag 28 december, van 14.00 tot 17.00 uur, voorlopig voor het laatst geopend. Daarna kunnen bezoekers nog wel op afspraak langskomen.

,,Wij gaan een volgende fase in. We richten ons op het maken van een degelijk plan voor een nieuw museum voor digital art. Daarin worden ook ideeën betrokken voor het bouwen van een nieuw museum op het plein voor de Rabobank”, vertelt initiatiefneemster Christine van Stralen. ,,Het afgelopen jaar zijn we erin geslaagd een begin van een museum op te zetten met de expositie ’Like Digital Art’ op de vijfde verdieping van het WTC Almere. Die kant van het station Almere Centrum vinden wij bijzonder geschikt voor een digital art museum.”

De ruimte in het WTC-gebouw heeft het DDAMA voor onbepaalde tijd ter beschikking gekregen. ,,Het verblijf daar is onzeker en loopt hoe dan ook af. Daarom zijn we op zoek naar andere mogelijkheden voor huisvesting van het museum”, vervolgt Van Stralen. ,,In eerste instantie hopen we op een bestaande ruimte aan die kant van het station, al het is het maar tijdelijk. Het liefst op de begane grond om zo toegankelijk mogelijk te zijn. Maar onze grote wens is een eigen museum te bouwen op het plein tegenover de Rabobank. We hebben met een partij gesproken die wel een museum op die plek zou willen bouwen.” Voor het zover is, moet er echter nog wel heel wat water door de Rijn stromen.

,,We hebben het afgelopen jaar in elk geval veel ervaring op kunnen doen met het opzetten van zo’n museum voor digital art, wat je daarvoor nodig hebt om die kunstvorm te kunnen exposeren en in welke richting we moeten denken om een dergelijk museum mogelijk van de grond te kunnen krijgen. Ook hebben we meer inzicht in partijen, die ons wel en ook niet vooruit kunnen helpen. De Rabobank heeft in elk geval te kennen gegeven ons te willen helpen met het opzetten van deze plannen, zodanig dat daarmee de gemeente Almere daarmee benaderd kan worden. We zijn momenteel hard op zoek naar sponsors en fondsen om deze spannende overgang te kunnen maken.”