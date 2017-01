Plan van tien miljoen voor kustzone Haven

ALMERE – De gemeente heeft opnieuw een plan opgesteld voor de kustzone van Haven. De komende jaren wil verantwoordelijk wethouder Tjeerd Herrema in totaal tien miljoen investeren in het gebied en daar moet drie miljoen euro van worden terugverdiend door middel van de verkoop van woningen.

In het gebied moeten maximaal 200 nieuwe woningen komen. De uitvoering van het plan moet in 2022 klaar zijn. In 2011 werd er nog een streep gezet door een plan van de gemeente en ontwikkelaar Bouwfonds om in en rond dat gebied zeshonderd woningen te gaan bouwen. In 2007 was er het plan van toenmalig wethouder Henk Smeeman waarmee Haven een Naarden-Vestiging-achtige aanblik moest krijgen en weer acht jaar daar voor waren er ook al plannen voor flink veel meer woningen. Toen werd over duizend extra woningen gesproken.

,,Het gebied moet een impuls krijgen waardoor het weer aantrekkelijker wordt in Haven”, lichtte Herrema zijn plannen toe. ,,We hopen dat onder meer te bereiken door meer recreatie aan het gebied toe te voegen, maar we gaan bijvoorbeeld ook in een nieuwe sporthal investeren en in het gebied rond de supermarkt Vomar in het centrum.”

Eén van plannen in de visie is onder meer een vuurtoren die tussen de jachthaven en het zwemstrandje moet komen te staan en een kleinschalig hotel op de hoek Deltastraat/Sluistraat. Met Camping Waterhout, die nu nog aan het Weerwater zit, wordt gesproken of zij de camping in dat gebied willen in plaats van aan het Weerwater waar de Floriade in 2022 moet komen. In de nieuwe plannen wordt het Manifestatieveld bebouwd. Herrema moet met zijn visie nog naar de gemeenteraad, maar hoopt dit jaar te kunnen beginnen.