’Plan tijdelijke woningen druist in tegen opzet van het Atelier’

ALMERE – Betaalbare huurwoningen in Almere zijn schaars en vooral jongeren moeten lang wachten op een kleine zelfstandige woning. De gemeente gaat de wachtlijst op verschillende manieren aanpakken, onder andere door honderden tijdelijke woningen neer te zetten verspreid door de stad. Zo ook aan de Carel Willinklaan op bedrijventerrein het Atelier, maar niet alle ondernemers daar zijn daar even blij mee. ,,Dit druist in tegen de oorspronkelijke opzet van dit bedrijventerrein”, meent Tom van Oostrum, directeur van adviesbureau Centerfort.

Omwonenden en ondernemers kregen vorige week een uitnodiging voor een inloopavond op 1 maart, waar de plannen kunnen worden bekeken en vragen worden beantwoord. ,,Wij hebben echter op voorhand al schriftelijk bezwaar aangetekend tegen dit plan, omdat wij een ongewenste toename van overlast en een waardedaling van onze praktijkvilla voorzien”, aldus Van Oostrum.

,,Op het bedrijventerrein is een aantal lege kavels en voordat deze definitief gevuld worden, geven wij initiatiefnemer Creative Living de ruimte om daar tijdelijke woningen te plaatsen”, aldus gemeentewoordvoerder Judith van Dijk. Dit plan past niet direct binnen het bestemmingsplan, maar kan via een korte procedure tijdelijk worden vergund. De aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt waarschijnlijk eind februari ingediend, zo staat in de brief die ondernemers en bewoners hebben ontvangen.

,,De betrokken omwonenden wordt dit zomaar eventjes door de strot gedrukt. De gemeente wil enkel volstaan met het organiseren van een voorlichtingsavond, waarbij we alleen nog maar kennis kunnen nemen van de plannen”, meent Van Oostrum. Van Dijk snapt dat er zorgen kunnen zijn over de plannen en dat er vragen rijzen bij omwonenden. ,,Daarom hebben we ook een informatieavond georganiseerd, waar mensen de gelegenheid hebben om al hun vragen te stellen over hoe de woonunits er uit komen te zien, voor welke bewoners deze bedoeld zijn en wat de tijdsplanning wordt. Vertegenwoordigers van de gemeente en Creative Living zijn aanwezig om alle vragen te beantwoorden.”

Volgens Van Oostrum was het Atelier was oorspronkelijk bedoeld voor kleinschalige en schone bedrijvigheid en de te vestigen bedrijven zouden een gelijke uitstraling krijgen. ,,Een representatieve uitstraling met opvallende architectuur. Dat was voor ons aanleiding om hier vier jaar geleden onze praktijkvilla te bouwen”, vertelt hij. ,,De invulling van de oorspronkelijk beoogde bedrijfsmatigheid was al veranderd door de komst van grote bedrijfsverzamelgebouwen, een sportschool, een moskee, een zwembad en een kinderdagverblijf. Hierdoor werd de uitstraling van de door ons indertijd bewust uitgekozen vestigingsplek al aanzienlijk teniet gedaan. Het plaatsen van woonunits druist hier opnieuw tegenin.”

Als alles volgens de planning verloopt wordt dit voorjaar gestart met de voorbereidende werkzaamheden en kunnen de woonunits er deze zomer al staan, voor een periode van tien jaar.