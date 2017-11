Pizza Hut komt naar Amsterdam en Almere

AMSTERDAM – Pizza Hut ziet ruimte om in Nederland de komende jaren uit te groeien tot een keten van zo’n honderd vestigingen.

De aanbieder van pizzapunten werkt sinds vorig jaar aan een soort comeback in dit land. Dat proces is nu zover, dat de keten ook zoekt naar lokale franchisenemers die verspreid over het land filialen willen openen.

Nu zijn er nog maar twee vestigingen van Pizza Hut, in Rotterdam en Utrecht. Maar eind volgend jaar wil ondernemer Soeniel Sewnarain al vijftien zaken in gebruik hebben. Binnenkort opent er in ieder geval een Pizza Hut in Almere.

Ook zijn er al afspraken gemaakt voor de komst van drie franchisezaken in Amsterdam.

Sewnarain ging vorig jaar in zee met het Amerikaanse moederconcern Yum Brands om de keten in Nederland weer wat meer op de kaart te zetten. Ooit telde Pizza Hut hier volgens de ondernemer zestien restaurants. Daarvan was vorig jaar alleen het filiaal in Rotterdam nog over.

Sewnarain denkt dat er voor Pizza Hut een grote toekomst is weggelegd in Nederland. Er zijn hier weliswaar al veel pizzarestaurants, maar zaken waar je binnen kan lopen voor een pizzapunt als snelle hap zijn er nog amper, aldus de ondernemer.

De keten kijkt bij het openen van nieuwe vestigingen niet alleen naar drukke plekken als stations en grote winkelcentra. Ook wat meer afgelegen gebieden kunnen volgens Sewnarain interessant zijn, bijvoorbeeld voor thuisbezorging.

Dat laatste gebeurt nu ook al in Utrecht. Pizza Hut sloot hiervoor in juni een deal met Thuisbezorgd.nl, onderdeel van het beursgenoteerde bedrijf Takeaway.