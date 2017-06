ALMERE – De Pinksterkermis op de Esplanade is gisteren van start gegaan. Tot en met maandag 5 juni kunnen kermisliefhebbers daar hun hart weer ophalen.

Er is dit jaar groots uitgepakt met veel attracties voor het hele gezin, zoals de Skeeball, de Spinning Coaster, de Funhouse, de Waterballs, de Future Dance en de Gold Mine. Op vrijdag 2 juni om 19.00 uur deelt Clown Desalles kermiseuro’s uit en op zaterdag 3 juni om 15.00 uur bezoekt Pokémon Pikachu de kermis voor leuke fotomomentjes met zijn fans. De kermis in Almere Centrum is elke dag geopend van 13.00 tot 23.00 uur. Alleen op maandag 5 juni sluit de kermis om 22.00 uur. Kortingsbonnen voor de kermis zijn te downloaden via www.almeersekermis.nl.