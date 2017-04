Pilot ’Helende Tuinen’ van start

ALMERE – Wethouder René Peeters heeft woensdag bij Parkhuys Almere het startschot gegeven voor de pilot ’Helende Tuinen’. Dit project, waarin kankerpatiënten onder begeleiding tuinieren, is onderdeel van het onderzoeksprogramma The Feeding City van AMS Institute (Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions).

Uit onderzoek in de Verenigde Staten blijkt dat tuineren een gunstig effect heeft op (ex)kankerpatiënten: ze krijgen meer lichaamsbeweging, ze komen makkelijker in aanraking met groente en fruit en de buitenlucht zorgt voor de nodige vitamine D. Als onderdeel van het onderzoeksprogramma The Feeding City van AMS binnen de Flevo Campus, in samenwerking met Parkhuys Almere, Flevoziekenhuis en Donkergroen wordt onderzocht hoe in Nederland hetzelfde effect bereikt kan worden.

Een eerste stap in dit onderzoeksprogramma is de pilot die woensdag van start ging bij Het Parkhuys. Het doel van deze pilot is een mogelijke onderzoeksopzet en de te gebruiken meetmethoden te testen en de wensen van potentiële deelnemers in kaart te brengen. Vinden mensen het bijvoorbeeld fijn om gezamenlijk te tuinieren of doen ze het liever individueel? En hoe groot is de behoefte aan mentale ondersteuning? De resultaten van Helende Tuinen worden gebruikt als input voor een groot en gestructureerd onderzoeksprogramma

Bij het Parkuys Almere zijn woensdag bakken geplaatst waar deelnemers groenten en fruit in kunnen telen. Het tuinieren wordt aangeboden als een van de reguliere activiteiten van het Parkhuys, waardoor professionele ondersteuning en begeleiding kan worden geboden door de vrijwilligers.