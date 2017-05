Petitie voor behoud spitsbussen 153/155

ALMERE – Busreizigers zijn een petitie gestart voor het behoud van de spitsbussen 153/155 tussen Almere en Amsterdam Zuidoost. De petitie is inmiddels 320 keer ondertekend.

In december neemt Syntus het busvervoer in Almere over van Connexxion. De spitsbussen 153 en 155 worden dan geschrapt. ,,Wij constateren dat de gemeente ons belang volledig uit het oog is verloren door bij het verlenen van de concessie aan Syntus niet de voorwaarde te stellen dat er een acceptabel busalternatief komt voor de 153 en 155”, aldus de iniatiefnemer van de petitie, Richard van Koetsveld van Ankeren, namens de gebruikers van deze buslijnen. ,,Diverse keren overstappen zal nodig zijn, tot wel drie keer, en voor velen zal het betekenen dat ze ook gebruik moeten gaan maken van de trein, wat veel duurder is.”

Van Koetsveld van Ankeren wil de petitie medio juni aanbieden aan de gemeente. ,,In een laatste poging om onze bestuurders de ogen te openen. Het is nog niet te laat om er voor te zorgen dat de vele forenzen die nu gebruik maken van de spitslijnen tussen Almere en Amsterdam Zuidoost een fatsoenlijk busalternatief krijgen als Syntus in december het vervoer overneemt. Bijvoorbeeld vanaf elke halte een directe verbinding met ’t Oor en door lijn 328 niet te laten eindigen op Bijlmer Arena, zoals Syntus wil gaan doen, maar op Holendrecht zoals nu het geval is.”

Op de website van Syntus worden bij de meest gestelde vragen de volgende alternatieven genoemd voor gebruikers van de bussen 153 en 155: ,,Het klopt dat de lijnen 153 en 155 verdwijnen. Syntus gaat Station Bijlmer Arena wel met meerdere lijnen bedienen. De lijn 328 blijft bijvoorbeeld bestaan. Verder komen er nieuwe lijnen bij die vanaf Almere Stad (Parkwijk en Tussen de Vaarten) via ‘t Oor en Poort naar Bijlmer Arena rijden (lijn 323 en lijn 324). Deze lijnen hebben in Almere een andere route en een ander begin- en eindpunt. Vooral Muiden P&R, Station Poort, ’t Oor en Station Parkwijk zijn de belangrijke overstappunten voor deze R-net lijnen. U kunt straks vanuit Muziekwijk met allGo lijn 4 naar Poort reizen en daar overstappen op de R-net lijn 323 naar Bijlmer Arena. De trein is ook een alternatief: bijvoorbeeld van station Muziekwijk naar Duivendrecht en daar overstappen op de metro van het GVB naar Holendrecht.”

De petitie ’Spitsbuslijnen 153/155 moeten blijven’ is hier te bekijken en te ondertekenen.