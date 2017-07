Petitie voor behoud gedooglocatie kitesurfers

,,Al meer dan tien jaar wordt er gekitesurft op Pampushaven Zuid. Ooit zou dit een gedooglocatie zijn geweest. Nu wordt er keihard gehandhaafd en worden er boetes geschreven van 230 euro”, aldus de initiatiefnemers van de petitie. ,,Bij Almere-Poort is een officiële kitesurfspot, maar deze is niet veilig voor kitesurfers door hoge rotsdijk en valwinden. Bij (materiaal-) problemen kan een kitesurfer niet ongeschonden uit het water komen.” In april 2016 was er al discussie over de locatie van de nieuwe officiële kitesurfspot.

De initiatiefnemers van de petitie willen dat handhaving op de veilige kitesurfspot Pampushaven Zuid wordt opgeschort. ,,In ieder geval totdat de Kitesurfspot Almere-Poort door aanleg van een strand veilig is.”