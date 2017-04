Spookrijder gewond bij aanrijding op Hogering

ALMERE – Een persoon is dinsdagavond gewond geraakt bij een aanrijding op de Hogering in Almere. Het betrof een spookrijder die in botsing was gekomen met een andere auto.

Rond 22.10 uur reed de bestuurder, een 64-jarige inwoner van Almere, vanaf de Muziekdreef tegen de rijrichting de Hogering op. Ter hoogte van de Hollandsedreef kwam de automobilist in aanraking met een tegemoetkomende auto. Bij de botsing raakte de spookrijder gewond, hij werd naar het ziekenhuis vervoerd. De bestuurder van het andere voertuig, een 35-jarige inwoner van Almere, raakte lichtgewond en kon ter plaatse worden behandeld.

Van de spookrijder is in het ziekenhuis bloed afgenomen in verband met een onderzoek naar alcoholgebruik. Zijn rijbewijs werd ingevorderd. Beide auto’s werden weggesleept door een bergingsbedrijf.