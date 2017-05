People of Almere: ’Wij zijn echte Almeerse meisjes’

ALMERE – People of Almere, de Almeerse variant van Humans of New York en Humans of Amsterdam, heeft wekelijks een vaste plek in Almere Vandaag. Hiervoor duikt de redactie met fotograaf Mona Alikhah de stad in, op zoek naar mooie verhalen.

„We staan hier nu een paar weken op het Stadhuisplein in het centrum van Stad en het gaat lekker. We kennen elkaar al ruim 25 jaar. We hebben bij elkaar op de lagere school gezeten. Zijn daarna uiteraard vaak naar Cheers, Anno en op donderdagavond naar Men at Work geweest en gingen samen op stap. Inmiddels allebei moeder en sinds een paar weken doen we dit, onze Kroatische foodtruck. Ik ben half Kroatisch en kende de broodjes van op vakantie.”

„Ja, wij zijn wel echte Almeerse meisjes. Ik ken mijn man via het voetbal in Almere. Hij zat bij AS’80 en ik voetbalde zelf bij Waterwijk. Onze zoon speelt nu ook bij Waterwijk. Ja, ik heb daarin gewonnen hoor, hahahahaha. MWaar dit met de broodjes is echt heel leuk. Ik ken ze via haar. We aten ze daar altijd op verjaardagen en in de zomer. Het fleurt het Stadhuisplein ook een beetje op toch?