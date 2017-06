People of Almere: ’Positieve energie gekregen’

ALMERE – People of Almere , de Almeerse variant van Humans of New York en Humans of Amsterdam, heeft een vaste plek in Almere Vandaag. Hiervoor duikt de redactie regelmatig met fotograaf Mona Alikhah de stad in, op zoek naar mooie verhalen.

,,Ik ben echt een product van deze stad, ondanks dat ik hier niet ben geboren. Ik ben met mijn ouders en broertjes gevlucht vanuit Ethiopië en zijn toen via Dedemsvaart in Almere komen wonen. Mijn broer werd namelijk profvoetballer bij Ajax. Ik heb het zelf ook nog geprobeerd, voetballen, maar zo goed was ik niet. Ik kon wel aardig ballen, maar niet zo goed als mijn broer. Ik heb vervolgens van alles gedaan en de laatste tijd ben ik eigenlijk ook nog met van alles bezig. Ik ben een echte duizendpoot. Van cultuur tot kleine leuke mediadingetjes op bijvoorbeeld mijn Facebookpagina. Ik kan niet echt stilzitten en ben dus altijd bezig. Ik ben een tijdje volop in het nieuws geweest om aandacht te vragen voor vluchtelingen. Ik ben gaan lopen door Nederland om aandacht te vragen voor iedereen die vluchtelingen helpt. Een tocht van achthonderd kilometer zonder geld . Dat was echt een avontuur en dat heeft me heel veel positieve energie gegeven.”